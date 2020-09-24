Выборы главы Всероссийской федерации плавания состоятся 31 октября в Казани
Президиум Всероссийской федерации плавания (ВФП) определился с датой и местом проведения отчетно-выборной конференции организации. Об этом сообщил действующий глава ВФП Владимир Сальников.
Мероприятие запланировано на 31 октября и пройдет в столице Татарстана.
«Конференция состоится 31 октября в Казани. На этой конференции будет выбрано руководство федерации на следующее четырехлетие», — сказал Сальников.
Напомним, Казань выиграла проведение ЧЕ-2021 по плаванию, ЧЕ-2024 и ЧМ-2025 по водным видам спорта. Кроме того, в октябре следующего года в столице Татарстана состоится один из этапов Кубка мира по плаванию, который станет решающим при определении участников чемпионата мира в Абу-Даби.СпортВодные виды спорта Татарстан
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