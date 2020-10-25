Куриная ферма в Пестречинском районе Татарстана — видео

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В Пестречинском районе Татарстана фермер Антон Воронин выращивает цыплят. В корпусе на сегодняшний день находится порядка 70 тысяч птиц. Весной планируется увеличить поголовье минимум на 150 тысяч птиц — в этом помогают средства республиканского гранта, сообщает ТНВ.



По соседству строятся два новых корпуса на 19 млн республиканских средств и на 14 млн собственных — каждый рассчитан на 80 тысяч голов птицы. В следующем году будут выращивать 220 тысяч птенцов за сезон — почти на всех уже есть покупатели.

Ранее сообщалось о грибном цехе в Аксубаевском районе Татарстана.