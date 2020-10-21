Грибной цех в Аксубаевском районе Татарстана — видео

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В Аксубаевском районе Татарстана фермер Анатолий Самаренкин организовал производство вешенок. Сегодня цех дает до 800 кг грибов в день, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Глава КФХ пока не собирается расширять производство. Он объясняет, что инвестиции в «грибное царство» составили около 200 млн рублей и еще не скоро окупятся. В качестве гранта от Минсельхозпрода РТ он получил около 10 млн рублей. Эти деньги частично компенсировали расходы на закупку оборудования и обустройство дорог.

Первый замруководителя исполкома района Ильшат Муратшин рассказал, что предприятие приносит налоги, инвестиции и рабочие места.

Цех обеспечил работой 22 человека, средняя зарплата — 25 тысяч рублей.