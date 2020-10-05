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Казань вошла в пятерку городов-миллионников с наиболее резким ростом цен на «вторичку»

15:27, 05.10.2020
Казань вошла в пятерку городов-миллионников с наиболее резким ростом цен на «вторичку»

Казань вошла в пятерку крупнейших городов России, где за месяц стоимость вторичной недвижимости показала максимальный рост. В столице Татарстана один «квадрат» подорожал на 1,3%, до 85 тысяч рублей.

Годовой рост составил 5,2%, следует из данных ЦИАН, опубликованных в «Коммерсанте».

Максимальный скачок за месяц показал Омск, там «вторичка» подорожала на 3,6%. Далее следуют Москва (1,9%), Красноярск (1,7%) и Воронеж (1,4%).

Таблица: kommersant.ru

Ранее аналитики высказывали предположение, что жилье в казанских новостройках может подорожать на 12%.

АналитикаНедвижимость Татарстан
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