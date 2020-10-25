Белорусские силовики вновь начали готовиться к массовым протестам
В Белоруссии силовики вновь начали готовиться к протестам. В центр Минска стали стягиваться милиционеры, ОМОН и внутренние войска.
По данным «РИА Новости», сегодня силовики позже приступили к закреплению на позициях. Люди в военной форме огораживают колючей проволокой стелу «Минск — город-герой».
На этот раз протестующие хотят пройти маршем по центральным улицам города.Общество
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