Белорусские силовики вновь начали готовиться к массовым протестам

В Белоруссии силовики вновь начали готовиться к протестам. В центр Минска стали стягиваться милиционеры, ОМОН и внутренние войска.

По данным «РИА Новости», сегодня силовики позже приступили к закреплению на позициях. Люди в военной форме огораживают колючей проволокой стелу «Минск — город-герой».

На этот раз протестующие хотят пройти маршем по центральным улицам города.