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Белорусские силовики вновь начали готовиться к массовым протестам

11:51, 25.10.2020

В Белоруссии силовики вновь начали готовиться к протестам. В центр Минска стали стягиваться милиционеры, ОМОН и внутренние войска.

По данным «РИА Новости», сегодня силовики позже приступили к закреплению на позициях. Люди в военной форме огораживают колючей проволокой стелу «Минск — город-герой».

На этот раз протестующие хотят пройти маршем по центральным улицам города.

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