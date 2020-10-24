Рубль показал максимумы за месяц
Рубль показал максимумы за месяц. Курс доллара на Московской бирже расчетами «завтра» на 21:28 (мск) составил 76,2 рубля.
Евро опустился до 90,37 рубля, следует из данных Московской биржи.
Эксперты считают, что российская валюта растет уже шестой день подряд из-за налогового периода в России и благоприятной обстановки на рынке гособлигаций, передает «РИА Новости».
Как прогнозирует Виталий Громадин из компании «БКС Мир инвестиций», в начале следующей недели доллар окажется в диапазоне 76—78 рублей.АналитикаЭкономикаФинансы
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