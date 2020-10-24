Рубль показал максимумы за месяц

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Рубль показал максимумы за месяц. Курс доллара на Московской бирже расчетами «завтра» на 21:28 (мск) составил 76,2 рубля.

Евро опустился до 90,37 рубля, следует из данных Московской биржи.

Эксперты считают, что российская валюта растет уже шестой день подряд из-за налогового периода в России и благоприятной обстановки на рынке гособлигаций, передает «РИА Новости».

Как прогнозирует Виталий Громадин из компании «БКС Мир инвестиций», в начале следующей недели доллар окажется в диапазоне 76—78 рублей.