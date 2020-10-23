РЖД отменяет до середины декабря поезда из Казани в Пензу и Адлер
ОАО «РЖД» решило сократить количество маршрутов дальнего следования из-за сокращения спроса. Среди поездов до середины декабря отменены два рейса из Казани.
Так с 14 ноября по 12 декабря отменяется поезд № 375 из Казани в Пензу. С 18 ноября по 16 декабря не будет курсировать и обратный маршрут под номером 376.
Кроме того, вагоны беспересадочного сообщения Казань — Адлер и обратно (375/118/117 и 118/117/376) также перестанут курсировать в указанные даты.
Неиспользованные билеты можно вернуть в течение полугода после отмены, сообщается на сайте РЖД.БизнесТранспорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым