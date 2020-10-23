«Ак Барс» на выезде обыграл «Барыс» в матче КХЛ
«Ак Барс» в гостях обыграл казахстанский «Барыс» (3:1) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Хозяева первыми открыли счет в самом начале второго периода, но до перерыва Кирилл Петров вернул на табло ничейный результат. В заключительном периоде Дмитрий Юдин и Виктор Тихонов помогли «Ак Барсу» выйти вперед и укрепить преимущество. До конца встречи казанцы спокойно довели дело до победы.
Вратарь «Ак Барса» Амир Мифтахов отразил 23 из 24 бросков по своим воротам.
«Барыс» — «Ак Барс» — 1:3 (0:0, 1:1, 0:2)
Голы:
1:0 — 21:13, Михайлис (Лилья);
1:1 — 28:44, Петров;
1:2 — 42:29, Юдин (Сафонов, Богатов);
1:3 — 56:17, Тихонов (Бурмистров, Азеведо).
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