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Емец сыграет в первом звене «Ак Барса» в матче с «Барысом»

15:38, 23.10.2020
Емец сыграет в первом звене «Ак Барса» в матче с «Барысом»
Фото: ak-bars.ru

Тренерский штаб Дмитрия Квартальнова определился с составом на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против казахстанского «Барыса».

Главное изменение произошло в первом звене команды. Компанию Джастину Азеведо и Кириллу Петрову составит Иван Емец. Для 23-летнего нападающего казанцев это дебют в первой тройке нападения на уровне КХЛ.

Также в состав вернулся Артем Галимов, который выйдет в третьем звене с Дмитрием Воронковым и Никитой Дыняком. Стефан Да Коста сыграет со Станиславом Галиевым и Виктором Тихоновым во второй тройке атаки.

В воротах «Ак Барса» заявлен Амир Мифтахов, а Артур Ахтямов начнет игру на скамейке запасных.

Напомним, встреча с казахстанским «Барысом» пройдет в Нур-Султане, начало матча — в 16.30 по мск.

СпортХоккей Татарстан
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