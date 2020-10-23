«Ак Барс» сыграет в гостях против «Барыса» в матче КХЛ

Сегодня «Ак Барс» сыграет в гостях против казахстанского «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы подходят к игре в Казахстане после крупного поражения от «Амура» (1:7). Несмотря на это, команда Дмитрия Квартальнова продолжает идти в группе лидеров Восточной конференции.

«Барыс» днем ранее в овертайме проиграл финскому «Йокериту» (4:5 от), ведя по ходу игры со счетом 4:0. После 13 сыгранных матчей казахстанский клуб набрал 16 баллов и пока находится вне зоны плей-офф на Востоке.

Неделю назад команды встречались в Казани, где в овертайме победу одержал «Барыс» (0:1 от).

Встреча пройдет 23 октября в Нур-Султане, начало игры — в 16.30 мск.

Напомним, в нынешнем сезоне все матчи «Ак Барса» с «Барысом» будут посвящены проблеме сокращения популяции снежных барсов. Команды выйдут на лед со специальными шевронами на форме.