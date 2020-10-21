В парке Урицкого появились беседка и качели из переработанного пластика

Фото: Дирекция парков и скверов Казани

В казанском парке Урицкого появились скамья, беседка и качели из переработанного пластика. Об этом рассказали в Дирекции парков и скверов Казани.

Кроме того, в парке установили 66 урн для раздельного сбора отходов. Урны обозначены маркировками, обозначающими виды отходов, которые собираются в конкретные контейнеры. В желтые контейнеры можно сдавать пластиковые и стеклянные бутылки, упаковки Tetra Pak от соков и молока, алюминиевые банки. Серые предназначены для бумажной и пластиковой посуды, салфеток, чеков, остатков еды, упаковок от шоколада, мороженого, снеков и прочее.

Все собранные отходы будут направлены на переработку.



Ранее сообщалось, что казанцев начнут просвещать в вопросах раздельного сбора отходов.

