Футболист «Зенита» Малком пропустит матч против «Рубина»

Бразильский полузащитник «Зенита» Малком пропустит матч 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против казанского «Рубина». Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер питерцев Сергей Семак.

«По состоянию Малкома дополнительной информации нет. Пока он не работает в общей группе и с «Рубином» не сыграет. Ждем возможности, чтобы обследовать его дополнительно», — сказал Семак.

Фото: fc-zenit.ru

Малком пропустил последние матчи «Зенита» против «Сочи» (3:1) в РПЛ и бельгийского «Брюгге» (1:2) в Лиге чемпионов.

Напомним, ранее стало известно, что во встрече в Санкт-Петербурге также не сыграют два игрока «Рубина» — Оливер Абильдгор и Денис Макаров.