В России стали чаще выявлять сахарный диабет

В России на 27% увеличилось число выявленных случаев сахарного диабета. Об этом говорят данные Минздрава.

Так в 2010 году в России было выявлено 323,9 тыс. пациентов с сахарным диабетом. В 2019 году это показатель составил 410,5 тыс. случаев. Уровень заболеваемости (число впервые выявленных случаев на 100 тыс. населения) вырос на 410,5 тыс, передает RT.

Врачи связывают увеличение показателей заболеваемости с улучшением качества диагностики: люди проходят диспансеризацию и чекапы.

Ранее ообщалось, что в России обязательно будут госпитализировать пожилых и беременных при обнаружении коронавируса.

