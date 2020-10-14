В одной из деревень Буинского района Татарстана ввели карантин из-за птичьего гриппа
На территории крестьянского хозяйства «Хайруллов Мударис Мунирович» в деревне Мещеряково Буинского района Татарстана введен карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.
В зону риска вошли территории в радиусе 5 километров от КХ — Буинск, Адав-Тулумбаево, Малая Буинка и Тингаш. Под наблюдение попали 19 населенных пунктов Буинского района РТ.
Последний раз карантин по птичьему гриппу вводился в 2018 году.Общество Татарстан
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