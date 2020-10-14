Новости общества

12:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В одной из деревень Буинского района Татарстана ввели карантин из-за птичьего гриппа

10:50, 14.10.2020
В одной из деревень Буинского района Татарстана ввели карантин из-за птичьего гриппа
Фото: pixabay.com

На территории крестьянского хозяйства «Хайруллов Мударис Мунирович» в деревне Мещеряково Буинского района Татарстана введен карантин из-за птичьего гриппа. Соответствующий указ подписал президент Татарстана Рустам Минниханов.

В зону риска вошли территории в радиусе 5 километров от КХ — Буинск, Адав-Тулумбаево, Малая Буинка и Тингаш. Под наблюдение попали 19 населенных пунктов Буинского района РТ.

Последний раз карантин по птичьему гриппу вводился в 2018 году.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем