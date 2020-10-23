Московский господрядчик отремонтирует шлюз на Нижнекамской ГЭС за миллиард рублей

Срок реконструкции — сентябрь-2022

ФБУ «Администрация Камского бассейна внутренних водных путей» подвело итоги тендера на реконструкцию Нижнекамского шлюза на реке Каме в Набережных Челнах стоимостью 1,07 млрд рублей. Работы предстоит выполнить московской компании «Акватик». Шлюз расположен на Нижнекамской гидроэлектростанции в районе Набережных Челнов.

Компания предложила выполнить реконструкцию за 1,07 млрд рублей при начальной цене в 1,1 млрд рублей. Вторым участником конкурса была московская фирма АО «Гидроремонт-ВКК», которая запросила 1,017 млрд рублей, но ее заявка набрала меньший итоговый балл.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно реконструировать гидравлическое и механическое оборудование, гидропривод рабочих и аварийно-ремонтных ворот, установить системы электроснабжения от автономного источника питания, реконструировать системы пожарной сигнализации и оповещения о пожаре. Также на новом шлюзе следует установить автоматизированную систему судопропуска с применением микропроцессорной техники. Все работы должны проводиться без прекращения судоходства и должны быть выполнены до 30 сентября 2022 года.

Источник: материалы тендера

Реконструкция Нижнекамского шлюза реализуется в рамках госпрограммы «Развитие транспортной системы» и финансируется из федерального бюджета. Ремонт этого сооружения в Челнах станет вторым этапом масштабной реконструкции. В ходе первого этапа работы будут проводиться на территории Чайковского шлюза, в ходе второго — на Пермском, Павловском и Нижнекамском.



В портфеле заказов — реконструкция набережной в Хабаровске

АО «Акватик» основано в 1996 году Сергеем Башкировым. Компания занимается проектированием, строительством и обслуживанием гидротехнических сооружений.

В 2019 году «Акватик» получил выручку почти в 1,1 млрд рублей и чистую прибыль в 17 млн рублей. Компания является крупным господрядчиком — в 2019 году она выиграла тендеры на 3,8 млрд рублей, в 2020-м — еще на 771 млн рублей.

Портфель заказов «Акватика» так или иначе связан с гидротехническими сооружениями. Например, в 2019 году компания занялась реконструкцией набережной в Центральном районе Хабаровска — сумма контракта составила более миллиарда рублей. Еще один крупный заказ, на 857 млн рублей, — реконструкция Павловского шлюза, который, как и Нижнекамский, относится к Камскому бассейну. Как правило, заказчиком работ выступает Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот).

АО «Акватик» основано в 1996 году Сергеем Башкировым. Компания занимается проектированием, строительством и обслуживанием гидротехнических сооружений

Самый загруженный шлюз в Камском бассейне

Нижнекамский судоходный однокамерный шлюз расположен в Комсомольском районе Челнов, на реке Каме, в 280 км от ее устья. Сооружение построили в 1963 году, во временную эксплуатацию ввели в мае 1979 года, а в постоянную — в 1986 году. Мост используется для пропуска судов, поддержания подпорного уровня воды и пропуска паводковых вод, входит в состав сооружений Нижнекамского гидроузла. В прошлом году из-за обмеления Волги Татарстан предложил на совещании Совета Федерации поднять уровень воды в Нижнекамском водохранилище с 63 до 64 метров, чтобы спасти судоходство и рыбный нерест. Соседние регионы тогда холодно отреагировали на инициативу республики.

Отметим, что этот шлюз — самый загруженный в Камском бассейне. В этом году открытие шлюза состоялось на пять дней раньше запланированного срока — 20 апреля.

Первым судном, прошедшим через сооружение, стал танкер «Волгонефть-119» судоходной компании «БашВолготанкер». Не так давно на шлюзе произошла авария — его ворота протаранил буксир. Впрочем, на работе шлюза авария не сказалась.

Нижнекамский судоходный однокамерный шлюз расположен в Комсомольском районе Челнов, на реке Каме, в 280 км от ее устья. Сооружение построили в 1963 году, во временную эксплуатацию ввели в мае 1979 года, а в постоянную — в 1986 году. Фото: Михаил Архипов / cruiseinform.ru

Сейчас из-за значительного и повсеместного износа основных элементов гидроприводов рабочие и аварийно-ремонтные ворота верхних голов, рабочие двустворчатые ворота не достигают нужного подъема.



Татьяна Леухина