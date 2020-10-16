«Ак Барс» сыграет против «Барыса» со специальным шевроном на форме

Сегодня в Казани «Ак Барс» сыграет против казахстанского «Барыса» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанский клуб подходит к игре практически в оптимальном составе. Ранее главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов сообщал, что все хоккеисты, находившиеся на карантине, приступят к тренировкам после матча с «Амуром» (4:0).

Казахстанцы прибудут в Казань из Москвы, где до этого в овертайме обыграли «Спартак» (3:2 от). Есть вероятность появления на льду экс-форварда «Ак Барса» Мэттью Фрэттина, который пока не имеет в своем активе забитых голов (0+3) в текущем сезоне.

Отметим, что казанский клуб не проигрывает «Барысу» у себя дома с 2014 года. С тех пор команды сыграли шесть матчей, в которых побеждал только «Ак Барс».

Нынешняя встреча будет посвящена проблеме сокращения количества популяции снежных барсов. Обе команды выйдут на лед в форме со специальным шевроном. Также на «Татнефть Арене» ожидаются тематические активности: фотозона, головные уборы в виде барсов и возможность финансово поддержать заповедник со снежными барсами.

Игра пройдет в Казани сегодня и начнется в 19.00 мск. Прямую трансляцию встречи можно посмотреть на телеканалах ТНВ и «ТНВ-Планета».