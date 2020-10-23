ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы

ЦСКА в гостях сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы по футболу.

Армейцы открыли счет уже на 5-й минуте игры, благодаря точному удару Гайича. Австрийцы отыгрались ближе к концу тайма, когда Линдль реализовал пенальти. За оставшееся время команды не смогли распечатать ворота друг друга.

В другом матче группы К хорватское «Динамо» сыграло вничью с «Фейенордом» (0:0) из Голландии.

«Вольфсберг» (Австрия) — ЦСКА (Россия) — 1:1 (1:1)

Голы:

0:1 — 5, Гайич;

1:1 — 42, Линдль (с пенальти).