ЦСКА сыграл вничью с «Вольфсбергом» в матче Лиги Европы
ЦСКА в гостях сыграл вничью с австрийским «Вольфсбергом» (1:1) в матче первого тура группового раунда Лиги Европы по футболу.
Армейцы открыли счет уже на 5-й минуте игры, благодаря точному удару Гайича. Австрийцы отыгрались ближе к концу тайма, когда Линдль реализовал пенальти. За оставшееся время команды не смогли распечатать ворота друг друга.
В другом матче группы К хорватское «Динамо» сыграло вничью с «Фейенордом» (0:0) из Голландии.
«Вольфсберг» (Австрия) — ЦСКА (Россия) — 1:1 (1:1)
Голы:
0:1 — 5, Гайич;
1:1 — 42, Линдль (с пенальти).
СпортФутбол
Schlusspfiff in Klagenfurt! Unsere Wölfe erkämpfen sich zum Auftakt der @EuropaLeague-Gruppenphase ein 1-1 Unentschieden gegen @pfc_cska. Bravo Jungs #WACMOS pic.twitter.com/pZL0GrZXRo— Wolfsberger AC (@WolfsbergerAC) October 22, 2020
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