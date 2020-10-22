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Матч между молодежками «Уфы» и «Рубина» пройдет без зрителей

21:45, 22.10.2020
Матч между молодежками «Уфы» и «Рубина» пройдет без зрителей
Фото: vk.com/akademyfkrubin

Встреча между «Уфой» и казанским «Рубином» в рамках 7-го тура Молодежного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ) по футболу пройдет без зрителей.

Такое решение принято на основании рекомендаций местного Роспотребнадзора в связи с возможным распространением коронавируса.

Встреча состоится 24 октября в столице Башкортостана и начнется в 14:00 по мск. Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на официальных страницах команд в YouTube.

После шести туров молодежка «Рубина» находится на 6-м месте турнирной таблицы с 12 набранными очками. У уфимской команды на четыре балла меньше и клуб занимает шестую строчку в группе В.

Ранее молодежка «Рубина» обыграла «Урал» благодаря дублю Мишеля Пухаева.

СпортФутбол БашкортостанТатарстан
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