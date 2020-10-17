Молодежка «Рубина» обыграла «Урал» благодаря двум голам Пухаева
«Рубин» обыграл дома екатеринбургский «Урал» (2:0) в матче 6-го тура молодежного первенства Российской премьер-лиги (РПЛ).
Дублем в ворота гостей отметился 18-летний полузащитник Мишель Пухаев.
После шести сыгранных туров в активе казанского «Рубина» стало 12 очков и команда укрепилась на четвертой строчке турнирной таблицы в группе Б.
В следующем туре казанцы 24 октября сыграют в гостях против «Уфы».
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