Обход дворов и Исламский центр: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 22 октября

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов утром опубликовал фото первого снега. Своим подписчикам он традиционно пожелал доброго утра.

Красотой любуется и глава Кайбицкого района Альберт Рахматуллин. Утром он поделился фотографией парка.

Глава Алькеевского района Александр Никошин провел заседание Комиссии по межконфессиональным отношениям с участием прокурора района, начальника МВД по РТ района, имама и священника. Глава района сообщает, что «рассмотрены ряд актуальных вопросов, по которым приняты решения», однако о каких решения идет речь, не написал.

Глава Альметьевского района Тимур Нагуманов посетил дворы домов, где планируется провести реконструкцию по президентской программе «Наш двор». Кадры с обхода опубликованы в сторис главы.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин опубликовал кадры с совещания по вопросу развития животноводства с участием представителей Минсельхозпрода Татарстана.

«Рассмотрены новые технологии и способы внедрения передовых методов в сфере животноводства», — сообщил чиновник.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин порадовал верующих новостью о скором завершении строительства здания Исламского центра в селе Высокая Гора.

«Сегодня ведутся работы по внутренней отделке и ремонту двора. Да не оставит Бог Своей помощью», — написал Рустам Калимуллин.

Глава Чистопольского района коротко сообщил о своей встрече с предпринимателями. Судя по кадрам, на встрече также присутствовали сотрудники полиции и МЧС.