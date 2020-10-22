Путин — недоброжелателям России: «Как бы не простудиться на ваших похоронах»

Президент России Владимир Путин, выступая на дискуссионном клубе «Валдай» сказал, что Россия «объективно» оценивает собственные интеллектуальные, территориальные, экономические и военные возможности и не собирается «затухать».

«И укрепляя нашу страну, глядя на то, что происходит в мире, в других странах хочу сказать тем, кто еще ждет постепенного затухания России. Нас в этом случае беспокоит только одно: как бы не простудиться на ваших похоронах», — выразился российский лидер.

Также Путин не согласился с предложением «полностью перестроить существующие международные структуры»

«Напротив, важно сохранить все основные механизмы поддержания международной безопасности, доказавшие свою эффективность. Это ООН, Совет Безопасности и право вето его постоянных членов. Недавно говорил об этом на юбилейной Генеральной Ассамблее ООН. И насколько знаю, такая позиция — сохранение основ международного порядка, сформировавшегося по итогам Второй мировой войны — пользуется широкой поддержкой в мире», — заявил глава государства.

