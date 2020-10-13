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Казанский метрополитен подготовят к беспилотникам

14:44, 13.10.2020
Казанский метрополитен подготовят к беспилотникам
Фото: realnoevremya.ru

Власти Татарстана и АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) договорились о переводе казанского метро на беспилотную систему движения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Это будет первый метрополитен в России, который будет подготовлен к полностью беспилотному движению, то есть сможет работать без участия человека как машиниста», — сообщил гендиректор ТМХ Кирилл Липа.

В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что беспилотники могут внедрить в казанский метрополитен до конца 2021 года.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В ТМХ сообщили, что беспилотные поезда смогут начинать и останавливать движение на платформе, закрывать и открывать двери.

В сентябре на встрече Минниханова с руководителем ТМХ Андреем Бокаревым, президент Татарстана одобрил идею перевода казанского метрополитена на беспилотную систему и поручил создать рабочую группу для более детального изучения вопроса.

В начале октября в казанском метро запустили новый поезд, оснащенный системой обеззараживания воздуха.

Общество Татарстан
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