Казанский метрополитен подготовят к беспилотникам
Власти Татарстана и АО «Трансмашхолдинг» (ТМХ) договорились о переводе казанского метро на беспилотную систему движения. Об этом сообщает «Интерфакс».
«Это будет первый метрополитен в России, который будет подготовлен к полностью беспилотному движению, то есть сможет работать без участия человека как машиниста», — сообщил гендиректор ТМХ Кирилл Липа.
В пресс-службе президента Татарстана Рустама Минниханова сообщили, что беспилотники могут внедрить в казанский метрополитен до конца 2021 года.
В ТМХ сообщили, что беспилотные поезда смогут начинать и останавливать движение на платформе, закрывать и открывать двери.
В сентябре на встрече Минниханова с руководителем ТМХ Андреем Бокаревым, президент Татарстана одобрил идею перевода казанского метрополитена на беспилотную систему и поручил создать рабочую группу для более детального изучения вопроса.
В начале октября в казанском метро запустили новый поезд, оснащенный системой обеззараживания воздуха.
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