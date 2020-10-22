В Татарстане предъявили обвинение главе мебельной фирмы, шкаф которой упал на ребенка

Следственный комитет РФ по Татарстану завершил расследование уголовного дела в отношении 37-летней жительницы города Ижевска. Она обвиняется по пункту «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, в июне 2017 года в Набережных Челнах в магазине, арендованном фирмой обвиняемой, на пятилетнего мальчика упал шкаф. Ребенку причинен тяжкий вред здоровью.

Фото: tatarstan.sledcom.ru

Следствие считает, что обвиняемая не обеспечила безопасную установку мебели. Женщина вину не признала.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В августе в детском саду Набережных Челнов на пятилетнего мальчика упал шкаф для детской одежды, в результате чего ребенок получил компрессионный перелом двух грудных позвонков.

