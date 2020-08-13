В Челнах пятилетний ребенок получил перелом позвонков после падения на него шкафа в детсаду

В детском саду Набережных Челнов на пятилетнего мальчика упал шкаф для детской одежды, в результате чего ребенок получил компрессионный перелом двух грудных позвонков.

По данным татарстанской прокуратуры, инцидент произошел 10 августа в детском саду №22 «Колокольчик». Надзорное ведомство выяснило, что причиной падения шкафа стала неисправность креплений мебели. Аналогичные недочеты выявили при осмотре и других шкафов для одежды. При этом должностные лица образовательного учреждения вовремя не выявили и не исправили неполадки.

Также администрация садика вовремя не сообщила учредителю о произошедшем несчастном случае, не организовала официальное расследование его причин и обследование ребенка в медицинском учреждении.

Нарушения по требованию прокуратуры в детском саду устранили, материалы дела направлены в следственные органы для возбуждения в отношении ответственных сотрудников уголовного дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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