Кабмин Татарстана приостановил проведение конкурсов социальных проектов и предоставление поддержки НКО
Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин подписал постановление об остановке действия некоторых нормативных актов до 1 января 2021 года.
В том числе временно перестают действовать следующие постановления:
- «О проведении конкурсов социальных проектов в Республике Татарстан»;
- «О предоставлении государственной поддержки некоммерческим организациям в Республике Татарстан, реализующим социально значимые проекты»;
- «Об утверждении Порядка предоставления грантов детским и молодежным общественным объединениям Республики Татарстана на реализацию социально значимых проектов и программ в области государственно-молодежной политики».
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