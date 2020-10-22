В Казани почти на месяц закроют для движения транспорта улицу 3-ю Азинскую

В связи с капитальным ремонтом трубопровода в Казани временно ограничат движение транспорта по улице 3-й Азинской. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

Недоступным для автомобилей станет участок от жилого дома №12 до жилого дома №32. Ограничение будет действовать с 26 октября до 17 ноября.

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Напомним, что с 26 октября в Казани до конца января 2021 года для пешеходов закроют участок улицы Сибгата Хакима.

