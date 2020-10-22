Сбер принял участие в HR-саммите 2020 в Нижнем Новгороде

HR-эксперты Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк» приняли участие в HR-саммите 2020, который проходил в Нижнем Новгороде с 20—21 октября.

Олеся Лебедева, HRD, выступила на ключевом мероприятии саммита — панельной дискуссии «Человеческий капитал: Вызовы 21 века. Роль государства и бизнеса в создании экосистемы для качественного развития и благополучной жизни человека», в рамках которой обсуждались принципы взаимодействия бизнеса и власти, стратегия 2035 и проекты по достижению ее целей.

Олеся Лебедева, HR-директор Волго-Вятского банка ПАО «Сбербанк»:

«Наша ключевая задача — не только оказывать качественные услуги населению и бизнесу, но и менять регион. И Сбербанк уже сегодня думает над тем, как создать то завтра, которое позволит это сделать. Именно поэтому один из наших ключевых фокусов — образование: образование детей, руководителей, педагогов, бизнеса. Сейчас нижегородский регион включен практически во все образовательные проекты Сбера, реализуемые как на федеральном, так и на региональном уровне. Мы предлагаем развитие своим клиентам — развитие финансовой грамотности, управленческих компетенций, hard-skills и soft-skills. Вклад в это своих интеллектуальных и материальных ресурсов позволит нам создать будущее для развития региона в целом».

HR-саммит в Нижнем Новгороде стал площадкой для обсуждения тенденций в сфере управления персоналом и обмена опытом HR-коллег. Ключевыми темами стали партнерство государства и бизнеса по развитию человеческого капитала и повышение привлекательности региона за счет увеличения рейтинга нижегородских работодателей. Мероприятие проходило в онлайн-формате.

Саммит организован HR ассоциацией ПФО, Корпоративным университетом правительства Нижегородской области, проектным офисом по развитию человеческого капитала при поддержке правительства Нижегородской области.

Наталья Моисеенко, руководитель HR ассоциации ПФО:

«Мы пригласили лучших экспертов для обсуждения вопросов развития HR-сферы и обмена практиками. Сейчас очень важно следить за трендами и быстро перестраиваться. Опыт и проекты Сбербанка как одного из главных работодателей в регионе особенно интересен и важен участникам мероприятия».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"