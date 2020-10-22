Объединенному газоспасательному отряду «Нижнекамскнефтехима» исполнилось 55 лет

Фото: ПАО «Нижнекамскнефтехим»

Объединенный газоспасательный отряд ПАО «Нижнекамскнефтехим» отметил свое 55-летие. Торжество по случаю юбилея прошло с участием первых лиц компании. Айрат Сафин поблагодарил сотрудников отряда за самоотверженный труд, вклад в развитие родного предприятия и пожелал им здоровья и успехов в нелегкой работе.

Заслуженные сотрудник ОГСО в этот день получили различные награды за многолетний и добросовестный труд, в том числе медали «За доблесть и труд во имя спасения». Почетные грамоты от профсоюзной организации вручил ее председатель Фанис Муртазин.

Слова благодарности и признательности прозвучали в адрес ветеранов, стоящих у истоков службы.

История военизированного горно-спасательного взвода для обеспечения газовой безопасности на объектах Нижнекамского химкомбината началась осенью 1965 года, в самый разгар стройки. Со временем отряд рос и расширялся вместе с вводом в эксплуатацию новых объектов нефтехимического комбината. Вместе с увеличением численности газоспасателей и лаборантов в штате отряда появлялись новые должности — инструкторы профилактики и инженеры-химики и другие.

В настоящее время два из отрядов ОГСО дислоцируются на территории первой промышленной площадки, один — на второй. Каждый из них имеет специализированную газоаналитическую лабораторию. Газоспасатели всегда находятся в боевой готовности и в случае возникновения чрезвычайной ситуации немедленно выезжают для ее ликвидации.

Кроме оперативного отделения в каждом отряде есть профилактическая группа, которая занимается обеспечением контроля за безопасным проведением газоопасных работ, предупреждая возможные инциденты.