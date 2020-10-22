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В Казани появится магазин дизайнерской одежды Sisley

07:35, 22.10.2020
В Казани появится магазин дизайнерской одежды Sisley
Фото: retail.ru

В новом торговом центре столицы Татарстана KazanMall откроется магазин Sisley. Татарстанский предприниматель Адель Ягудин, представляющий компанию по пошиву мужской одежды INDEVER, рассказал «Реальному времени», что заключил соглашение с московским представительством бренда и откроет магазин марки в Казани.

— У нас шикарная локация, мы находимся среди топовых арендаторов на первом этаже в основной торговой линии. У нас 170 квадратов, из которых около 110-115 — торговая площадь. Это будет первый в России магазин Sisley в новой концепции Rich & Raw.

В магазине будет 80% женской и 20% мужской одежды, рассчитанной в основном на молодежную аудиторию. Значительная часть коллекции — джинсы. Фишкой магазина станут внутрисезонные «капсулы»: не осень-зима, а отдельные коллекции на ноябрь, декабрь, январь и так далее.

Отметим, что первое пришествие Sisley в Казань состоялось более 10 лет назад. Однако магазин закрылся из-за нерентабельности.

Подробности открытия нового магазина в столице Татарстана — в материале «Реального времени».

Напомним, новый торговый центр на Павлюхина технически откроется 30 октября. Официально комплекс откроется в декабре.

БизнесРозничная торговляУслугиОбщество Татарстан
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