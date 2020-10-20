Выяснилось, когда откроется KazanMall и какие магазины там будут

Фото: пресс-служба компании UD Group

Новый торговый центр на улице Павлюхина — KazanMall — готовится к техническому открытию 30 октября. Однако официальное открытие состоится чуть позже, в декабре, выяснило «Реальное время».

Работы на прилегающей к комплексу территории уже полностью завершены, запущен фонтан, установлены малые архитектурные формы, в ночное время работает уникальная архитектурная подсветка фасада здания. Территория торгового центра уже открыта для жителей и гостей города Казани, а в здании полностью завершен монтаж инженерных сетей и чистовая отделка служебных помещений, но продолжаются отделочные работы в торговых галереях.

На сегодняшний день в аренду сдали более 80% площадей ТЦ. Договоры аренды подписаны, в том числе с якорными арендаторами — это продуктовый гипермаркет «Лента» площадью 9 000 кв. м, девятизальный кинотеатр «Киномакс IMAX» (4 500 кв. м), первый в Казани супермаркет бытовой техники и электроники «Технопарк» (1 500 кв. м), гипермаркет парфюмерии и косметики «Золотое Яблоко», детская развлекательная зона «Мегалэнд» (2 600 кв. м), спортивный супермаркет «Спортмастер». Основным fashion-якорем проекта стала компания LPP, она открывает здесь пять брендов в новых форматах — Reserved, Sinsay, Mohito, Cropp, House.

— К монтажным работам приступили: «Лента», кинотеатр «Киномакс IMAX», детский развлекательный парк Teika Boom, магазины группы компании LPP, сетей «Золотое Яблоко», «Технопарк», Gloria Jeans, «Спортмастер», Terranova, Calliope и другие, — сообщили в CBRE.

Подробнее о новом торговом центре и мнения экспертов о проекте — в материале «Реального времени».

