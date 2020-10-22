В Татарстане предприниматели получили микрозаймы на 0,8 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Илья Репин

Минэкономики Татарстана отчиталось о ходе реализации национального проекта по поддержке малого бизнеса. По данным министерства, в республике выдано 513 микрозаймов на общую сумму 842,3 млн рублей.

Также Гарантийный фонд РТ выдал 258 поручительств на 1,3 млрд рублей. Это позволило предпринимателям привлечь кредиты на общую сумму 5,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики республики.

По тому же нацпроекту в этом году в Татарстане введены в эксплуатацию объекты в индустриальном парке «Саба», промпарке «Тюлячи» и технополисе «Химград».