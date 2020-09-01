«Эксперт РА» подтвердило рейтинг Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом

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Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Татарстана на уровне «ruААА» со «стабильным» прогнозом. По его данным, регион характеризуется высокими размерными характеристиками: объем ВРП в 2019 году составил, по оценке, 2,6 трлн рублей, что на 1,7% выше уровня 2018 года.



«Республика отличается значительным инвестиционным потенциалом и хорошо развитой инфраструктурой, представленной современными индустриальными парками, технопарками и бизнес-инкубаторами... Регион один из немногих субъектов страны, где наблюдается рост численности населения, за последние 5 лет численность выросла более чем на 30 тыс. человек и на 01.01.2020 составила 3,9 млн человек — восьмое место среди регионов», — сообщили эксперты.



Агентство отмечает, что долговая нагрузка региона находится на низком уровне. Отношение долга на 1 января 2020 года к ННД за предшествующие 12 месяцев составило 37,5%, совокупные обязательства региона на отчетную дату равнялись 93,7 млрд рублей. По итогам 2020 года долг региона ожидается почти на том же уровне.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинг Татарстана на отметке «ВВВ» со стабильным прогнозом.