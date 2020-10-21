«Уфа» разгромила «Чертаново» и вышла в 1/8 финала Кубка России

«Уфа» крупно обыграла ФК «Чертаново» (4:0) в третьем туре элитного раунда Кубка России по футболу.

За уфимскую команду забивали Тимур Жамалетдинов, Дмитрий Сысуев, Вячеслав Кротов и Комнен Андрич, для которого этот гол стал дебютным в составе уфимцев.

Благодаря этой победе «Уфа» набрала шесть очков и обеспечила себе участие в 1/8 финала Кубка России.

«Чертаново» (Москва) — «Уфа» (Уфа) — 0:4 (0:1)

Голы:

0:1 — 9, Жамалетдинов;

0:2 — 58, Сысуев;

0:3 — 69, Кротов;

0:4 — 78, Андрич.