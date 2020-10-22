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Синоптики Татарстана обещают слабый снег утром

05:34, 22.10.2020
Синоптики Татарстана обещают слабый снег утром
Фото: tatarmeteo.ru

В четверг, 22 октября, в Татарстане ожидается облачная погода с прояснениями. Утром возможен слабый снег, днем преимущественно без осадков.

Ветер северо-западный умеренный, сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха составит от 0°С до +5°С. В Казани синоптики обещают от +2°С до +4°С. В Набережных Челнах температура будет колебаться в пределах 0—4 градусов Цельсия.

Общество Татарстан
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