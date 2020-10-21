Первый снег и глава районного землячества: новые посты глав районов Татарстана в «Инстаграме» 21 октября

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов не смог удержаться сегодня и выложил фото с первым снегом, выпавшем сегодня в Татарстане. Он не стал отходить далеко и сделал снимок с видом на районную администрацию.

В Апастовском районе выбрали председателя местного землячества. Им стал депутат Госсовета РТ Марат Нуриев, сообщил глава района Равиль Хисамутдинов.

Мэр Бугульмы Линар Закиров решил напомнить подписчикам, что городские и районные власти работают над благоустройством дворов. Он выложил видео с совещания об этом и ряде других вопросов.

О дне рождения директора Высокогорского центра занятости сообщил глава района Рустам Калимуллин. Он поздравил Ленизу Газизулину, чем собрал более 200 лайков.

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов традиционно выложил сегодня утром фото скульптуры птицы на фоне восходящего солнца.