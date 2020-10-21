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Губернатор Камчатки не стал называть гибель морских животных экологической катастрофой

19:17, 21.10.2020
Губернатор Камчатки не стал называть гибель морских животных экологической катастрофой
Фото: kamgov.ru

Губернатор Камчатки Владимир Солодов не стал называть экологической катастрофой гибель морских животных в океане.

«Происходящее на Камчатке с середины сентября этого года можно описать разными словами. Люди называют это катастрофой, бедствием или просто феноменом. Тем не менее мы можем с уверенностью сказать, что масштабы данного феномена, конечно, впечатляют», — сказал он в интервью RT.

Фото: : instagram.com/greenpeaceru

Также глава региона назвал главной версией случившегося «красные приливы» — выделение токсинов водорослями.

«Мы рассматриваем все факты. Вообще, конечно, мы — и, говоря «мы», я имею в виду людей в целом — наносим природе серьезный экологический вред», — добавил в то же время Солодов.

Ранее в Росприроднадзоре заявили, что техногенных причин гибели морских животных на Камчатке не выявлено.

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