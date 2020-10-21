Эксперты назвали топ-5 самых продаваемых в Казани смартфонов

В МТС рассказали, какие смартфоны чаще всего казанцы покупали через магазины и сервисы компании. Самым популярным за 9 месяцев 2020 года в столице Татарстана стал Samsung Galaxy A51.

Флагман от Apple — iPhone 11 на 128 Гб — занял только второе место. Тройку лидеров замыкает Samsung Galaxy A10. Также в числе лидеров Apple iPhone 11 на 64 Гб и Honor 9S.

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Любопытно, что средняя стоимость покупаемого смартфона в Казани за этот период составила 17 223 рубля.

По итогам января — сентября продажи смартфонов и планшетов в Казани выросли на 8% в натуральном и на 12% в денежном выражении. При этом через интернет продано на 60% больше устройств. В денежном выражении объемы продаж выросли на 84%, подчеркивают в МТС.

А вот в кредит казанцы стали покупать реже. Этот показатель снизился на 22%. Заемные средства чаще всего брали для покупки девайсов Apple, на втором месте — Samsung, на третьем — Honor.