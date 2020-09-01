КАМАЗ вышел из корпоративного отпуска
КАМАЗ возобновил основное производство. Летний корпоративный отпуск предприятия завершился 1 сентября.
«Летний корпоративный отпуск «камазовцев» в этом году продлился с 17 по 30 августа — это вторая половина ежегодного отдыха, предоставленного работодателем», — сообщает пресс-служба компании.
Накануне КАМАЗ отчитался о финансовых показателях. Согласно отчету, прибыль предприятия составила 32 млн рублей.ПромышленностьОбщество Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым