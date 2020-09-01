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КАМАЗ вышел из корпоративного отпуска

10:05, 01.09.2020
КАМАЗ вышел из корпоративного отпуска
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

КАМАЗ возобновил основное производство. Летний корпоративный отпуск предприятия завершился 1 сентября.

«Летний корпоративный отпуск «камазовцев» в этом году продлился с 17 по 30 августа — это вторая половина ежегодного отдыха, предоставленного работодателем», — сообщает пресс-служба компании.

Накануне КАМАЗ отчитался о финансовых показателях. Согласно отчету, прибыль предприятия составила 32 млн рублей.

ПромышленностьОбщество Татарстан
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