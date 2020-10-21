РБК: Анатолий Чубайс может уйти из «Роснано»

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Анатолий Чубайс может уйти из «Роснано». Об этом сообщает РБК со ссылкой на свои источники.



Два источника сообщают, что Чубайс получил предложение «заняться Арктикой», но не раскрывают деталей. «Чубайсу, конечно, нравится Арктика, но полярником он себя вряд ли видит. А если серьезно, то «Роснано» по поручению правительства готовит стратегию компании до 2024 года», — заявили в пресс-службе «Роснано».



ru.wikipedia.org / The Council of the Federation of the Federal Assembly of the Russian Federation

«Медуза» со ссылкой на знакомого Чубайса сообщает, что решение по вопросу его ухода принял президент России Владимир Путин, а премьер-министр РФ Михаил Мишустин обсуждает варианты трудоустройства Чубайса. Арктика — один из обсуждаемых вариантов, у него есть свои противники.

Ранее сообщалось, что Анатолий Чубайс предлагал свой вариант выхода из кризиса в нефтегазовой отрасли.