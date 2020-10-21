«Нефтехимик» заключил пробный контракт с защитником Михаилом Сидоровым
«Нефтехимик» подписал пробный контракт с защитником Михаилом Сидоровым, сообщает официальный новостной аккаунт пресс-службы КХЛ.
.@HCNeftekhimik68 заключил пробный контракт с защитником Михаилом Сидоровым#KHLTransfers— KHL Media (@khlmediateam) October 21, 2020
Нынешний сезон хоккеист начинал в китайском клубе «Куньлунь Ред Стар», за который успел провести 6 матчей, не отметившись результативными действиями.
Ранее Сидоров выступал за казанский «Ак Барс» и ярославский «Локомотив». Всего в КХЛ защитник провел 159 матчей, в которых набрал 18 (3+15) очков.
Сидоров является чемпионом России и обладателем Кубка Гагарина — 2018 в составе казанского «Ак Барса».
Напомним, «Нефтехимик» впервые в сезоне вошел в топ-10 Индекса силы команд КХЛ.СпортХоккей Татарстан
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