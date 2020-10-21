Татарстану реструктурируют бюджетные кредиты на 71,24 млрд рублей

Правительство Татарстана заключило с Минфином допсоглашения о предоставлении республике из федерального бюджета бюджетных кредитов. Общий остаток реструктурированной задолженности по кредитам из бюджета РФ — 71,24 млрд рублей.



В допсоглашениях рассматривается перенос с 2023—2032 годов на 2025—2034 годы погашения задолженности Татарстана перед Россией по 14 реструктурированным ранее бюджетным кредитам 2009—2012 годов, а еще продление периода погашения задолженности республики перед РФ по трем ранее реструктурированным бюджетным кредитам 2016 года до 2029 года.

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Министр финансов Татарстана Радик Гайзатуллин пояснил, что с 2021 по 2023 год Татарстан должен был вернуть 10,5 млрд рублей. «Эти долги перенесены на более поздний срок, начиная с 2025 года. В 2021—2023 годах у нас погашение будет порядка 300 млн рублей», — приводит его слова «Интерфакс-Поволжье».

Ранее сообщалось, что в Татарстане предприниматели в рамках государственных и внутрибанковских программ реструктуризировали 2 133 кредита на сумму 16,8 млрд рублей.