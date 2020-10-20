В Татарстане предприниматели и физические лица получили отсрочку по кредитам на сумму 35,3 млрд рублей

В Татарстане предприниматели в рамках государственных и внутрибанковских программ реструктуризировали 2 133 кредита на сумму 16,8 млрд рублей. Свыше 40 тысяч заявок физических лиц и ИП на кредитные каникулы на сумму 18,5 млрд рублей были удовлетворены.

Прием заявок на реструктуризацию кредитов в рамках 106-ФЗ завершился 30 сентября. Однако банкам рекомендовано и дальше продолжать рассматривать возможность изменения условий ранее предоставленных кредитов субъектам МСП, в том числе самозанятым гражданам. По ранее проведенным реструктуризациям по 106-ФЗ кредитные организации могут повторно реструктуризировать данные кредиты по собственным программам до конца текущего года.

realnoevremya.ru

Также Банк России рекомендовал Бюро кредитных историй не учитывать подобные реструктуризации в качестве факторов, ухудшающих кредитную историю заемщиков.

По состоянию на начало октября доля просроченной задолженности по кредитам субъектов МСП снизилась и составляет 4,5%. В начале года этот показатель был равен 8,5%, сообщает пресс-служба Минэкономики Татарстана.



Ранее ведомство сообщило, что для поддержки предпринимателей, пострадавших от пандемии коронавируса, в Татарстане направили более 2 млрд рублей.

