Сбербанк в Татарстане в III квартале выдал ипотечных кредитов на 17,3 млрд рублей

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк отмечает высокий спрос на ипотечные программы в III квартале 2020 года. Так, за период с июля по сентябрь текущего года клиенты банка оформили более 8 тысяч жилищных кредитов на общую сумму 17,3 млрд рублей



Рост по сравнению со II кварталом 2020 года в количестве выданных ипотечных кредитов составил 87%, в переводе на рубли рост двукратный — 98%.Средний чек вырос за год на 128 тыс. рублей.

Специалисты банка отмечают небывалый рост ипотечного кредитования. В первую очередь подъем связывают с разнообразной линейкой ипотечных программ на первичном и вторичном рынках недвижимости, а также неоднократным снижением ставок до рекордно низкого уровня.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО «Сбербанк»:

«Ипотечные кредиты в этом году чрезвычайно востребованы, так, например, благодаря «Господдержке 2020» порядка 3 тысяч наших клиентов приобрели объекты недвижимости в новостройках по этой программе, от 6,1%. Недавно появилась новая программа, которая позволяет сэкономить на ежемесячных ипотечных платежах в период строительства объекта — это специальная программа субсидирования с застройщиками на покупку квартир в новостройках, льготные ставки по которой начинаются от беспрецедентных 0,1% годовых. Стоит отметить, что изменения также коснулись и минимального размера первоначального взноса, который снижен по большинству ипотечных программ».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО "Сбербанк"