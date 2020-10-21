В Бавлах в квартире взорвался газовый баллон, один человек пострадал

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В Бавлах сегодня ночью мужчина пострадал при «хлопке» газового баллона в его квартире.

пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Сообщение об инциденте в доме на улице Хади Такташа поступило в экстренные службы в 02.22. Прибывшие на месте спасатели установили, что в результате «хлопка» в квартире на третьем этаже на кухне выбило стекла, разрушилась межквартирная перегородка, состоящая из гипсовых плит между двухкомнатными квартирами. Дальнейших разрушений нет, несущие конструкции не повреждены.

пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В результате происшествия пострадал 37-летний мужчина, после оказания медпомощи его отпустили домой, госпитализация не потребовалась.

пресс-служба ГУ МЧС по РТ

Эвакуация жителей дома не проводилась. Пункт временного размещения не разворачивался.

Причина происшествия устанавливается, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.



пресс-служба ГУ МЧС по РТ

пресс-служба ГУ МЧС по РТ

В августе в квартире жилого дома в Нижнекамске произошел взрыв, пострадали два человека. «Хлопок» произошел «во время самогоноварения» в трехкомнатной квартире девятиэтажки на восьмом этаже.

