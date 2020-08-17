В Нижнекамске двое пострадали из-за взрыва самогонного аппарата в квартире многоэтажки

Фото: пресс-служба МЧС по РТ

В Нижнекамске в квартире жилого дома произошел взрыв, пострадали два человека.

Так, «хлопок» произошел «во время самогоноварения» в трехкомнатной квартире девятиэтажки на восьмом этаже. К счастью, пожара не произошло.

Взрыв в квартире выбил балконную и оконные рамы в спальной комнате и в кухне, оплавил потолок. Обломки выбитых рам, повредили четыре припаркованных во дворе автомобиля.

В результате происшествия пострадали супруги — 37-летний муж и 39-летняя жена, их госпитализировали в Нижнекамскую ЦРБ. Их дети пяти и двенадцати лет в момент ЧП находились в дальней комнате и не пострадали, 13-летний ребенок находился на прогулке, сообщает пресс-служба МЧС по РТ.

В мае в Казани на улице Волгоградской в квартире на пятом этаже второго подъезда произошел взрыв газа. Ударная волна выбила окна кухни и жилой комнаты, а также разворотила балкон.

