«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в первом туре Лиги чемпионов

«Краснодар» в гостях сыграл вничью с французским «Ренном» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Хозяева поля первыми открыли счет, на 56-й минуте реализовав пенальти. «Краснодар» отыгрался уже в следующей атаке, когда Кристиан Рамирес дальним ударом поразил ворота Альфреда Гомиса.

Этот матч стал первым в истории для краснодарского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

Первый матч, первый гол и первое набранное очко в группе #ЛЧ Парни выложились на все



Отметим Кристиана, который забил свой первый гол за «быков»



А вам, друзья, спасибо за поддержку pic.twitter.com/2QjvyvrFed — FCKrasnodar (@FCKrasnodar) October 20, 2020

В другой игре группы Е, где выступает «Краснодар», английский «Челси» у себя дома сыграл вничью с испанской «Севильей».

«Ренн» (Франция) — «Краснодар» (Россия) — 1:1 (0:0)

Голы:

1:0 — 56, Гирасси (с пенальти);

1:1 — 59, Рамирес (Вильена).