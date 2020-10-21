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«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в первом туре Лиги чемпионов

06:55, 21.10.2020
«Краснодар» сыграл вничью с «Ренном» в первом туре Лиги чемпионов
Фото: twitter.com/staderennais

«Краснодар» в гостях сыграл вничью с французским «Ренном» (1:1) в матче группового этапа Лиги чемпионов по футболу.

Хозяева поля первыми открыли счет, на 56-й минуте реализовав пенальти. «Краснодар» отыгрался уже в следующей атаке, когда Кристиан Рамирес дальним ударом поразил ворота Альфреда Гомиса.

Этот матч стал первым в истории для краснодарского клуба на групповом этапе Лиги чемпионов.

В другой игре группы Е, где выступает «Краснодар», английский «Челси» у себя дома сыграл вничью с испанской «Севильей».

«Ренн» (Франция) — «Краснодар» (Россия) — 1:1 (0:0)
Голы:
1:0 — 56, Гирасси (с пенальти);
1:1 — 59, Рамирес (Вильена).

СпортФутбол
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