Казань попала в топ-3 лучших городов России для путешествии осенью

Казань оказалась на третьем месте в рейтинге лучших городов для путешествии осенью по мнению россиян, говорится в исследовании аналитического центра сервиса поездок и путешествий Туту.ру.

За столицу Татарстана проголосовало 13% респондентов. На первом месте списка — Санкт-Петербург. 29% опрошенных посоветовали Северную столицу для осенних путешествии.

realnoevremya.ru

Москве досталось второе место. Сюда рекомендовали ехать 17% респондентов. В топ-5 также вошли Нижний Новгород (8%) и Ростов-на-Дону (7%). Кроме того, 5% опрошенных хотели бы отправиться в Волгоград.

3% опрошенных посоветовали осенью посетить Новосибирск, Екатеринбург, Воронеж и Самару. В исследовании приняли участие 1,9 тыс. респондентов, пишет RT.

Ранее столица Татарстана вошла в список городов, куда российские туристы мечтают улететь на Новый год.

