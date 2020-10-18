Казань вошла в список городов, куда россияне мечтают улететь на Новый год

Казань оказалась в списке городов, куда российские туристы мечтают улететь на Новый год.

Специалисты сервиса Туту.ру проанализировали поисковые запросы (но не покупки) пользователей на новогодние праздники, сделанные с 15 сентября по 15 октября, на даты вылета с 25 декабря по 10 января и выяснили, что 75% желаемых вылетов из Москвы в российские города и лишь 25% — за рубеж.

realnoevremya.ru

В список востребованных маршрутов вошла Казань. Также туристы смотрели маршруты на новогодние праздники в Сочи, Калининград, Санкт-Петербург, Симферополь, Минеральные Воды, Новосибирск, Краснодар, Екатеринбург и Красноярск, пишет «РИА Новости».