Сто призывников из Татарстана отправились служить — видео

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Около сотни призывников из Татарстана отправились сегодня служить. Они поехали на флот и в ракетные войска, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Первый тест на коронавирус призывники сдавали еще в районах, рассказал татарстанский военком Сергей Погодин. Еще раз анализы у ребят брали уже на сборном пункте.

Он также подчеркнул, что тестами и средствами защиты Минобороны РФ обеспечивает все подразделения.

Самым неприятным последствием пандемии во всем процессе стала невозможность попрощаться с провожающими призывников родителями. Из-за опасности заражения эта часть отправки отменена.