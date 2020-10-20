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Сто призывников из Татарстана отправились служить — видео

21:21, 20.10.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Сто призывников из Татарстана отправились служить — видео
Фото: скриншот

Около сотни призывников из Татарстана отправились сегодня служить. Они поехали на флот и в ракетные войска, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Первый тест на коронавирус призывники сдавали еще в районах, рассказал татарстанский военком Сергей Погодин. Еще раз анализы у ребят брали уже на сборном пункте.

Он также подчеркнул, что тестами и средствами защиты Минобороны РФ обеспечивает все подразделения.

Самым неприятным последствием пандемии во всем процессе стала невозможность попрощаться с провожающими призывников родителями. Из-за опасности заражения эта часть отправки отменена.

Общество Татарстан
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