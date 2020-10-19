В Татарстане на одного жителя приходится почти 252 тыс. рублей кредитов

В Татарстане объем задолженности перед банками в среднем на одного человека равен 251,8 тыс. рублей. Республика находится на 60-м месте в рейтинге закредитованности регионов.

Размер долга татарстанца составляет 62,7% от средней годовой зарплаты.

realnoevremya.ru

В России средний уровень закредитованности вырос за 2020 год с 47,1 до 49,1%. Лидерами рейтинга стала Калмыкия (86,9%), Тыва (76,2%), Курганская область (73,4%). меньше всего люди должны банкам в Ингушетии (10,3%), пишет «РИА Новости».